Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temaslar sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler masaya yatırıldı

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ele alındı. Tarafların, karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptığı değerlendiriliyor.

Bölgedeki savaş gündemin ana başlığı oldu

Telefon görüşmesinde, Orta Doğu’da devam eden çatışmalar ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı. Yetkililer, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve diplomatik temasların süreceğini belirtti.

Diplomatik temasların sürmesi bekleniyor

Uzmanlar, Türkiye ile Suriye arasındaki temasların artmasının bölgesel istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında benzer diplomatik görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.