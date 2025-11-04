Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Köklerden Geleceğe: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda yürütülen “Onlar Diridirler: Şühedaya Saygı” projesi kapsamında Yılmazköy İlkokulu öğrencileri, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe’nin müze evini ziyaret etti. Öğrenciler, Efe’nin yaşam öyküsünü, Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesini ve dönemin şartlarını yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Geçmişle bugün arasında köprü kuruldu

Ziyaret sırasında öğrenciler, müzede sergilenen kişisel eşyalar, belgeler ve döneme ait objeler aracılığıyla tarihsel bir yolculuğa çıktı. Bu sayede çocuklar, sadece kitaplardan değil, doğrudan tanıklık ettikleri somut örneklerle tarih bilincini güçlendirdi. Etkinlikte vatan sevgisi, milli birlik ve manevi değerler temaları ön plana çıkarıldı.

“Milli mücadele ruhunu yaşatıyoruz”

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin milli mücadele dönemine ait duyguları yerinde hissetmesi, tarihimize ve değerlerimize olan bağlılığın artması bizler için büyük bir kazanımdır. Bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren Yılmazköy İlkokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.