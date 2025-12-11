Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçenin Balat, Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde faaliyet gösteren pazar esnafını makamında konuk etti. Görüşmede hem mevcut sorunlar hem de pazar alanlarının geliştirilmesine yönelik beklentiler masaya yatırıldı.

Esnafın talepleri dinlendi

Belediye makamında gerçekleştirilen buluşmada, pazar yerlerinin mevcut durumu, esnafın çalışma koşulları ve vatandaşlara sunulan hizmetin iyileştirilmesine yönelik öneriler gündeme geldi.

Esnaf, özellikle altyapı düzenlemeleri, alan genişletme ve çalışma güvenliğine ilişkin taleplerini Başkan Gençay’a iletti.

“Çözüm odaklı iş birliği” vurgusu

Başkan Hatice Gençay, pazarcıların görüşlerini dikkatle dinlediklerini ve Didim’de hizmet kalitesini artırmak için esnafla birlikte hareket etmeye önem verdiklerini belirtti.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iş birliğinin güçlendirilmesinin ilçe geneline olumlu yansıyacağını söyleyen Gençay, şöyle konuştu:

“Halkımızın yaşam kalitesini yükselten her çalışmada, sahadan gelen görüşlere değer veriyor ve birlikte daha güçlü bir Didim için durmadan çalışıyoruz.”

Didim’de hizmet standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor

Belediye yönetimi, pazar yerlerinin hem esnaf hem de vatandaşlar için daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Gençay’ın yaptığı görüşmelerin, önümüzdeki dönemde pazar alanlarında planlanan iyileştirmelere yön vermesi bekleniyor.