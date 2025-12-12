Aydın’ın Köşk ilçesinde, kaçak ve etiketsiz gıda ürünlerine yönelik denetimler kapsamında önemli bir yakalama gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan rutin yol kontrolünde, bir otobüs firmasına ait aracın bagaj bölümünde şüpheli koliler tespit edildi.

Bagajda 25 koli, 400 litre yağ bulundu

Ekiplerin yaptığı kontrolde, bagaj kısmında 25 koli içerisinde, her biri 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirildi. Ürünlerin herhangi bir etiket, içerik bilgisi veya üretim kaydının bulunmadığı belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli incelemeleri yaptı.

Ürünlere el konuldu, işlem başlatıldı

Yapılan incelemelerin ardından etiketsiz ve izinsiz olduğu belirlenen bitkisel karışım yağlara el konuldu. Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.