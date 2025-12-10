Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7 sezondur takımı çalıştıran başantrenör Alper Hamurcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrılığın, Hamurcu’nun kendi kararı doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Kulüpten veda açıklaması

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Hamurcu’nun görev süresi boyunca sergilediği çalışma disiplinine, takıma kattığı değere ve uzun yıllara yayılan emeğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Teşekkürler Alper Hamurcu. Başantrenörümüz Alper Hamurcu ile yaptığımız değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 2019/20 sezonundan bu yana gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Sporcularımızın gelişimindeki payı ve takımımızın mücadeleci yapısına yaptığı katkılar camiamız tarafından unutulmayacaktır.”

7 yıllık emek ve başarı vurgulandı

Açıklamada, Hamurcu’nun özellikle takımın sahadaki duruşu ve mücadele karakterinin güçlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Sporcuların gelişim süreçlerinde de aktif bir katkı sunan deneyimli antrenör, camianın hafızasında özel bir yer edindi.

Yeni başantrenör arayışı başladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hamurcu’nun ayrılığının ardından teknik kadro için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Kulüp, yeni başantrenörle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.