Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde hayvan hareketliliğini kontrol altına almak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortak yol denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçede kaçak hayvan sevkiyatının önlenmesi ve hastalık risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Tarım ve jandarma ekiplerinden ortak uygulama

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma birimleri, hayvan sevkiyatlarının mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için yol kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, kamyon, tır ve küçük nakil araçlarını durdurarak küpe numarası, sevk belgeleri ve sağlık raporlarını tek tek inceliyor.

"Koordineli denetimler sürüyor" açıklaması

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin amacına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde hayvan hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrol denetimleri, Hayvan Sağlığı ve Jandarma ekiplerimizle birlikte koordineli olarak yürütülmektedir."

Açıklamada, uygulamanın sadece rutin bir kontrol olmadığı; hayvan hastalıklarının yayılmasını önleme ve kayıt dışı sevkiyatların önüne geçme amacı taşıdığı vurgulandı.

Denetimler ilçe genelinde sıklıkla yenilenecek

Elde edilen bilgilere göre yol uygulamaları belirli periyotlarla Bozdoğan’ın farklı noktalarında devam edecek. Yetkililer, hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunması için denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini ifade ediyor.

Amaç: Güvenli ve sağlıklı hayvansal üretim

Yapılan çalışmalarla, hayvanların ilçe içinde ve dışına sevk edilirken bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması, kayıt dışı hayvancılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve hayvansal ürün güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.