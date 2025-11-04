Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kurum personelinin adını kullanarak üreticilerden ve işletmelerden para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Müdürlük, bu tür taleplerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, vatandaşların kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kurum: “Telefon veya mesaj yoluyla para istenmez”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı kişilerin kurum adına arama yaparak ya da mesaj göndererek hibe, destek, bağış veya ön ödeme bahanesiyle para talep ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurum personelimiz hiçbir şekilde telefon, mesaj ya da farklı iletişim kanalları üzerinden para talebinde bulunmamaktadır. Bağış, yardım, hibe ön ödemesi veya herhangi bir ad altında vatandaşlarımızdan para istenmesi söz konusu değildir.”

Vatandaşlara açık uyarı: “İtibar etmeyin, derhal bildirin”

Yetkililer, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşların görüşmeyi derhal sonlandırmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca vatandaşların, kimlik bilgilerini, banka hesap numaralarını ve kişisel verilerini kesinlikle paylaşmamaları istendi.