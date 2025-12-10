Aydın’ın Efeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam 1.370 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü hakkında hem adli hem idari işlem başlatıldı.

Güvenlik Şube’den sahte yağ operasyonu

Gıda sahteciliği ve tağşiş ürünlerin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi’nde şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan incelemede sahte yağ dolu çok sayıda plastik şişe tespit edildi.

Pet şişelerde ve bidonlarda litrelerce tağşiş yağ bulundu

Araçta yapılan detaylı aramada:

5 litrelik 244 adet pet şişe,

50 litrelik 3 adet bidon

olmak üzere toplam 1.370 litre kaçak ve tağşiş yağ ele geçirildi.

Ürünlerin piyasaya sürülmeye hazır şekilde paketlendiği belirlendi.

Sürücüye çok yönlü ceza: Hem adli hem idari işlem

Şüpheli S.S. hakkında 5996 sayılı Gıda Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye:

Sürücü belgesiz araç kullanmak ve

Muayenesiz araç kullanmak

gerekçeleriyle 39 bin 521 TL para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ayrı bir işlem yaparak 42 bin TL idari para cezası kesti.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli S.S. gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. Tağşiş yağların nereden temin edildiği ve dağıtım ağının olup olmadığı yönünde soruşturma sürüyor.

