Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan düzenleme doğrultusunda, 2021 yılından itibaren evde beslenen tüm kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi zorunlu hale geldi. PETVET sistemi üzerinde hayvanın adı, pasaport numarası, türü, rengi, doğum tarihi ve sahip bilgileri kayıt altına alınırken, aşılar, operasyon detayları ve sahip değişiklikleri de sistem üzerinden takip ediliyor. Kuşadası’nda şimdiye kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 6 bin 251 kedi ve 6 bin 714 köpek kayıt altına alındı.

“Yeni yılda çipsiz hayvanlara ceza uygulanacak”

Veteriner İşleri Müdürü Erdinç Toy, uygulamanın önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Veteriner hekimler tarafından kedi ve köpeklerin deri altına pirinç tanesi büyüklüğünde bir mikroçip yerleştiriliyor. Bu işlem kısa sürüyor ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturmuyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren mikroçipsiz hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak.”

Toy, mikroçiplerin kaybolan hayvanların bulunmasında büyük kolaylık sağladığını vurgulayarak, “Türkiye’nin herhangi bir noktasında çip okuyucu cihaz ile sahibine ulaşılabiliyor. Terk edilen hayvanların tespiti ve gerekli işlemlerin başlatılması açısından da önemli bir sistem” dedi.

0–6 aylık hayvanlar için yeni düzenleme

Erdinç Toy, 1 Ocak 2026’dan itibaren yalnızca 0–6 aylık kedi ve köpeklerin mikroçiplendirilebileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı: “Bu tarihten sonra 6 aylıktan büyük olup mikroçipsiz kalan hayvanlar resmiyette sahipsiz sayılacak. Evcil hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için süreci geciktirmeden tamamlamaları gerekiyor.”