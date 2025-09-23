Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla adını tarihe altın harflerle yazdıran Yörük Ali Efe, vefatının 74. yılında unutulmadı. Türkülerle ölümsüzleştirilen kahraman için, Yenipazar’daki evinin bahçesinde düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.

Kahramanlıklarla dolu bir hayat

65 yıllık ömrünü mücadele içinde geçiren Yörük Ali Efe, özellikle keskin nişancılığı ve zorlu arazilerde gösterdiği üstün başarılarla tanındı. Bir gecede birkaç dağı aşmasıyla hafızalara kazınan efe, 1951 yılında İzmir’de geçirdiği tramvay kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

Mezarının müze bahçesine taşınması

İlk olarak Yenipazar Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yörük Ali Efe’nin naaşı, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 2000 tarihli kararı ile müze bahçesine nakledildi. Bugün müze olarak ziyaretçilere açık olan evinin bahçesi, hem mezarı hem de anılarını yaşatan bir kültürel miras niteliği taşıyor.

Törende zeybek gösterisi ve dualar

Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Zeybek oyunları sergilendi ve kahramanın mücadelesini hatırlatan sembolik görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra kalabalık, Yörük Ali Efe’nin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Torunundan duygusal anılar

Törende söz alan Yörük Ali Efe’nin torunlarından emekli vali Kayhan Kavas, dedesiyle ilgili hatıralarını paylaştı. Kavas, milli mücadelenin en kritik dönemlerinde gösterdiği cesareti ve halkın gönlünde bıraktığı derin izleri anlatarak büyük dedesini saygıyla andı.

Katılım yoğundu

Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Yenipazar Belediye Başkan Vekili Canip Önal, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Havva Seçer Sağınç, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile birlikte çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.

Efelerin Efesi’nin mirası

“Efelerin Efesi” unvanıyla tanınan Yörük Ali Efe, yalnızca kahramanlıklarıyla değil, Anadolu’nun özgürlük mücadelesindeki kararlılığıyla da simgeleşti. Bugün gerçekleştirilen anma töreni, gelecek nesillere bu mirası aktarmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.