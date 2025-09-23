Aydın'ın Söke ilçesinde, freni patlayan bir tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, hem bölge trafiğini olumsuz etkiledi hem de olayın dehşet verici anları, çevredeki bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki bir tırın frenlerinin boşalması sonucu, aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır refüje çıkarken, yolcu otobüsü de kontrolsüz bir şekilde yolda sürüklendi. Bu çarpışma, otobüsteki yolcular arasında büyük bir paniğe neden oldu.

Kazanın tüm detayları, o an yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kontrolsüz bir şekilde yaklaştığı ve otobüse şiddetli bir darbe indirdiği açıkça görülüyor. Bu anlar, kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bu durum, kazanın büyüklüğüne rağmen can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellisi oldu. Kaza nedeniyle Söke-Kuşadası Çevre Yolu'nda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaparak kaza raporunu hazırladı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor.