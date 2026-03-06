Aydın’da Beşparmak Dağları’nın yüksek kesimlerinden doğarak Büyük Menderes Nehri’ne ulaşan Sarıçay’da çevre kirliliği dikkat çekiyor. Sarıçay Barajı’nı beslemesi ve bölgenin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılaması planlanan akarsuda biriken atıklar, çevre gönüllülerinin tepkisine neden oldu.

Barajı Besleyen akarsu tehdit altında

Sarıçay’ın geçtiği Çalışlı mevkisinde inşası süren barajın tamamlanmasıyla birlikte Kuşadası, Söke, Davutlar ve Güzelçamlı’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ancak akarsu yatağında görülen atık birikimi, önemli su kaynağının geleceği konusunda endişe yaratıyor.

“Maden atıkları ve plastik kirliliği risk oluşturuyor”

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Sarıçay’da yaptıkları saha incelemelerinde çeşitli çevresel sorunlarla karşılaştıklarını söyledi. Akarsuyun çok değerli bir coğrafyadan geçtiğini vurgulayan Sürücü, özellikle içme suyu sağlayacak bir barajı beslemesi nedeniyle Sarıçay’ın korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sürücü, barajın üst kesimlerinde faaliyet gösteren bazı maden ocaklarından kaynaklanan atıkların akarsuya karıştığına dair bulgular tespit ettiklerini belirtti. Son yağışların ardından plastik kirliliğinin de dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydeden Sürücü, bazı kişilerin yağmur sularının atıkları taşıyacağı düşüncesiyle plastikleri dere yatağına bıraktığını ifade etti.

Şiddetli yağışlarla birlikte dere yataklarına dökülen veya doğaya bırakılan atıkların Sarıçay’a sürüklendiğini belirten Sürücü, akarsu içindeki ağaç dalları ve bitkiler üzerinde takılı kalan plastiklerin doğada olumsuz bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

“Plastik kullanımı çevre sorununu büyütüyor”

Arazi çalışmalarında en fazla rastlanan atıkların plastik poşetler olduğunu dile getiren Sürücü, geçmişte alışverişte file ve bez torbaların yaygın şekilde kullanıldığını hatırlattı. Günümüzde ise plastik poşetlerin günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Sürücü, bunun çevre kirliliğini artırdığını ifade etti.

Plastik kirliliğinin yalnızca Sarıçay ile sınırlı olmadığını belirten Sürücü, birçok dere, çay, sulak alan ve kıyı şeridinin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Sürücü, doğanın korunması için plastik kullanımında daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.