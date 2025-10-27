Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersin Spor’u 90-86 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Başantrenör Özhan Çıvgın, alınan zaferin takım için önemine dikkat çekti.

Zorlu maçtan önemli zafer

Çıvgın, “Zor bir deplasmandan dönmemize rağmen hazırlık için yeterli zamanımız olmadı. Ancak bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başından bu yana hücumda yaşanan aksaklıklar ve top kayıplarının ardından takımın bugün doğru bir reaksiyon gösterdiğini vurguladı.

Çıvgın, “Oyuncularımız yorgunluğa rağmen konsantrasyonlarını korudu ve sahada doğru bir performans sergiledi. Bu galibiyet bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Moral ve özgüven artışı

FIBA Europe Cup öncesi takıma moral ve özgüven kazandıran galibiyetin, sezonun ilerleyen dönemleri için de belirleyici olacağını ifade eden Çıvgın, taraftarlara teşekkür etti. “Sezon başından bu yana yanımızda olan Aliağa ailesine teşekkür ederim. Onların desteği bizim için çok değerli. Ayrıca tüm ekibimize de; zor günlerde birlik içinde kalarak pozitif bir atmosfer oluşturdukları için minnettarım” şeklinde konuştu.