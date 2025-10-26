Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı kendi açılarından iki farklı periyoda ayırdı.

Stoilov, “İlk yarıda takımım, sahada her zaman görmek istediğim futbolu oynadı. Bu bölümde aradığımız golü bulduk ve birkaç önemli fırsat yakaladık. İkinci golü de kaydedebilirdik. Ancak yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi ve ardından kırmızı kart geldi. Kırmızı kartın ardından maç tamamen farklı bir hal aldı. İkinci yarıda Galatasaray üstünlüğü ele aldı ve galibiyeti hak etti” ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına değinmedi

Stoilov, hakem Oğuzhan Çakır’ın maçtaki yönetimi ile ilgili bir soruya, “Hakemlerle ilgili yorum yapmayı tercih etmiyorum. Benim önceliğim, takımda çözmem gereken sorunlara odaklanmak. Bahaneler üretmek işim değil” yanıtını verdi.

Kadro daralması endişesi yok

Bulgar teknik adam, kadro derinliğiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi: “Sezon başında böyle bir durum yoktu. Ancak bazı oyuncularımız son dakika ayrıldı. İki santrfor almak istedik ama bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamalıyız. Zaman zaman oyuncuları farklı pozisyonlarda değerlendirmek zorunda kalıyoruz, ama bununla ilgili yapacak başka bir şeyimiz yok.”

Süper Lig’in rekabet seviyesi yüksek

Stoilov, ligdeki kalite ve rekabeti de değerlendirdi: “Süper Lig’de her takım her maçı kazanabilecek kapasiteye sahip. Bazı kulüpler daha fazla yatırım yapabiliyor, bizim gibi kulüpler ise transferlerde daha akıllı hareket etmek zorunda. Bu lig kaliteli ve rekabetçi, her maçın sonucu belirsiz.”

Hatalar öncelikle takımda aranmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Göztepe’nin Fenerbahçe ile oynadığı 10 kişi kalınan maçla kıyaslamasına yanıt veren Stoilov, “Daha önceki 10 kişilik maçta daha iyi bir performans sergilemiştik. Bugün ise kırmızı kart sonrası eksik kaldığımız süre daha uzundu ve defans hattımızda ciddi sıkıntılar yaşadık. Stoperlerimizden biri maç öncesi sakattı, biri maç sırasında sakatlandı, bir diğeri kırmızı kart gördü. Defansif orta saha oyuncusunu stoper pozisyonuna adapte etmek zorunda kaldık, bu da performansı etkiledi. Hatayı öncelikle kendimizde aramalıyız” dedi.