Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmından çıkan yangınla küle döndü. Otobüs sürücüsünün hızlı müdahalesi sayesinde 31 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın yol kenarında başladı

Dün gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 15. kilometresinde gerçekleşen olayda, 58 yaşındaki E.B. yönetimindeki 50 DK 519 plakalı otobüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, panik yapmadan aracı emniyet şeridine çekti ve tüm yolcuları tahliye etti. Bu anlık müdahale, olası bir facianın önüne geçti. Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı.

İtfaiye müdahalesi yetersiz kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere yoğun bir şekilde müdahale etse de, yangın kısa sürede otobüsün tamamını kapladığı için aracı kurtarmak mümkün olmadı. Nevşehir'den Şanlıurfa'ya gitmekte olan yolcular büyük panik yaşarken, olay yerinde bekletilen başka bir araçla seyahatlerine devam etti. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. Otobüsün metal yığınına dönmesiyle ilgili olarak olay yerinde detaylı bir inceleme başlatıldı.