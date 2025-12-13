Yalova’da evinin kapalı terasındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (27), mahkemede verdiği ifadede üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Gülter, olayın bir kaza olduğunu savunarak, annesini öldürdüğü iddialarını kesin bir dille reddetti.

Soruşturma “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla yürütülüyor

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelen olayda, 52 yaşındaki sanatçı Güllü, pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

“Yalova’ya bakıcı için gittik, akşam eve döndük”

Mahkemede savunma yapan Gülter, olay günü yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı. Yalova’ya çocuğu için bakıcı bulmak amacıyla gittiğini, akşam saatlerinde eve döndüklerini belirten Gülter, yemekten sonra birlikte film izlemeye başladıklarını ifade etti.

Annesinin film izlemek için meze hazırladığını ve şarap aldığını anlatan Gülter, Güllü’nün son dönemde alkol tüketiminin arttığını, özellikle Şirince ziyaretinden sonra şarap içmeye başladığını söyledi. O gece annesinin yaklaşık 3,5 şişe şarap içtiğini belirtti.

Telefon görüşmesi, müzik ve eğlence detayı

Savunmasında olay anına ilişkin detayları paylaşan Gülter, film sırasında bir süre odasına geçerek eski nişanlısı Kervan ile görüntülü konuştuğunu, ardından salona döndüğünde annesi ile Sultan Nur Ulu’nun filmi izlemeye devam ettiğini anlattı. Daha sonra filmin kapatıldığını, müzik açıldığını ve üç kişinin birlikte eğlendiğini ifade etti.

Bir süre sonra Sultan Nur Ulu ile birlikte odaya geçtiklerini belirten Gülter, burada yeniden telefon görüşmesi yaptığını, annesinin ise salonda müzik dinlemeye devam ettiğini aktardı.

“Üçümüz odada dans ediyorduk”

Gülter, Sultan Nur Ulu ile “Malkata” şarkısı eşliğinde dans ederken annesinin de odaya geldiğini, üç kişinin birlikte dans ettiğini söyledi.

Annesiyle aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını savunan Gülter, söz konusu anlarda fiziksel bir zorlamanın olmadığını ifade etti.

“Yüksek bir ses duydum, annemi göremeyince aşağı koştum”

Olayın gerçekleştiği ana ilişkin ifadelerinde Gülter, odadayken bir anda yüksek bir “güm” sesi duyduğunu, cam tarafına yöneldiğinde annesini göremediğini ve panik içinde aşağı koştuğunu belirtti.

Aşağı indikten sonra yaşananları hatırlamadığını söyleyen Gülter, annesinin nasıl düştüğünü görmediğini ve bu konuda bilgisinin olmadığını dile getirdi.

“Annem benden ağır, kaldırmam mümkün değil”

Gülter, Sultan Nur Ulu’nun aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmediğini vurgulayarak, annesinin kendisinden fiziksel olarak daha ağır olduğunu ve onu kaldırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Olay sırasında sırtının dönük olduğunu ifade eden Gülter, annesinin düşüşüne ilişkin herhangi bir müdahalesi olmadığını savundu.

Uyuşturucu iddiaları ve tanık baskısı iddiası

Savunmasında dikkat çeken bir diğer başlık ise Sultan Nur Ulu’ya yönelik uyuşturucu iddiaları oldu. Gülter, Sultan’ın geçmişte uyuşturucu kullandığını kendisine söylediğini, dosyaya uyuşturucu testleri girince tedirginlik yaşadığını ve bu nedenle kendisine iftira atıldığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca cenaze sürecinde bazı kişilerin Sultan Nur Ulu’yu korkutarak yönlendirmiş olabileceğini iddia etti.

“Anneme sinirli olduğum bir dönemde mesaj attım”

Dosyada yer alan “annemi öldürmek istiyorum” içerikli mesajlara da değinen Gülter, bu mesajların Haziran ayında annesiyle yaşadığı bir tartışma sonrası, sinirli bir ruh haliyle gönderildiğini söyledi. Bu mesajların gerçek bir niyet taşımadığını savundu.

“Yurtdışına kaçma niyetim yoktu”

Hakkındaki kaçma şüphesi iddialarını da reddeden Gülter, küçük bir çocuğu olduğunu, yurtdışına çıkma yasağı bulunmadığını ve kaçma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Büyükçekmece’ye gitme nedeninin tamamen barınma ve taşınma süreciyle ilgili olduğunu ifade etti.

Bilirkişi raporuna itiraz: “Annemi öldürmedim”

Bilirkişi raporunda yer alan “dış kuvvet ve temas” tespitini kabul etmediğini söyleyen Gülter, ses kayıtlarındaki ifadelerin de kendisine ait olmadığını belirtti.

Eğer annesini itmiş olsaydı yardım çığlıklarının duyulması gerektiğini savunan Gülter, “Ben annemi kesinlikle öldürmedim, masumum” dedi.