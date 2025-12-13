Araştırmada, Marmara Fayı boyunca 5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin zamanla batıdan doğuya doğru kaydığı ve bu süreçte deprem büyüklüklerinde genel bir artış eğilimi gözlendiği vurgulandı. Bilim insanları, bunun fayın daha hareketli kesimlerinden kilitli segmentlerine doğru ilerleyen bir stres transferine işaret edebileceğini belirtti.

Çalışmada özellikle Avcılar ve Prens Adaları segmentleri öne çıkarıldı. Deniz tabanı ölçümleri ve tekrarlayan sismik depremlerin yokluğu, bu bölgelerin büyük ölçüde kilitli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu segmentlerin yaklaşık 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olabileceğini öne sürdü. 2025’teki 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu kilitli segmentte biriken gerilimin yalnızca küçük bir kısmını boşalttığı; tarihsel verilere göre segmentteki kayma açığının metreler seviyesinde olduğu belirtildi.

İstanbul için büyük risk