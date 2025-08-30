Erzincan'ın Sarıgöl Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı çarpışma sonucunda biri ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın detayları ve yaralıların durumu

Edinilen bilgilere göre, kaza, A.T.E. (19) yönetimindeki 24 AK 033 plakalı hafif ticari araç, K.A.Y. (19) idaresindeki 24 AAY 954 plakalı otomobil ve E.A. (23) isimli sürücünün kullandığı 16 E 4066 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza anının şiddetiyle araçlardan ikisi yol kenarına savruldu. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar için AFAD ve itfaiye ekipleri derhal harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralananlar arasında hafif ticari araç sürücüsü A.T.E. (19), otomobil sürücüsü K.A.Y. (19) ve E.A. (23) ile bu araçlarda yolcu olarak bulunan F.A. (54) ve M.E.P. (18) bulunuyor. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kaza yerinde delil toplayan ve tanık ifadelerini alan ekipler, kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalışıyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için detaylı bir soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.