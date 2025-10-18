Çinli havayolu şirketi Air China’ya ait yolcu uçağında, bir yolcunun el bagajındaki lityum bataryanın alev alması üzerine panik yaşandı. Mürettebatın hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı, uçak güvenli şekilde Şanghay’a acil iniş yaptı.

Lityum batarya alev aldı, kabinde panik yaşandı

Çin’in doğusundaki Hangzhou şehrinden Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Air China uçağında tehlikeli anlar yaşandı. Uçakta bir yolcunun el bagajında bulunan lityum batarya, baş üstü dolabında aniden alev aldı. Mürettebat yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Uçak Şanghay’a yönlendirildi

Air China’dan yapılan açıklamada, “CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun el bagajında yer alan lityum batarya kendiliğinden alev aldı. Mürettebat, prosedürlere uygun şekilde derhal müdahale etti. Olayda yaralanan olmadı” ifadeleri kullanıldı. Şirket, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildiğini açıkladı.

Uçak 1 saat içinde acil iniş yaptı

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre uçak, yerel saatle 09.47’de Hangzhou’dan kalktı. Çin’in doğu kıyısı ile Japonya’nın güneyindeki Kyushu Adası arasında yön değiştirerek tam dönüş yapan uçak, saat 11.00 sıralarında güvenli şekilde Şanghay’a iniş yaptı.