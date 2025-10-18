Düzce’nin Dağdibi Köyü’nde bu yıl ilki düzenlenen Kestanesi Hasat Şenliği ile birlikte üretimde yeni bir dönem başladı. Coğrafi işaret tescilinin ardından hem üretim alanı genişledi hem de verimlilik hedefleri arttı.

Kestane üretimi güçleniyor

Düzce’de doğal yayılışı güçlü olan kestanede üretim, coğrafi tescilin ardından hızla arttı. 2024 TÜİK verilerine göre 220 dekar alanda 794 ton kestane üretimi gerçekleşti. Kamu ve özel arazilerde yaklaşık bin dekarlık yeni dikim tamamlanırken, 2025’te 20 dekar kapama bahçe daha kurulacak.

“Düzce kuzusu markalaşma yolunda”

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilin yüzde 54’ünün orman alanı olduğunu hatırlatarak bu ekolojik yapının kestane üretimi için büyük bir avantaj sağladığını belirtti. “2022 yılında coğrafi işaret alan Düzce Kestanesi ya da halkımızın dediğiyle Düzce Kuzusu, lezzeti, aroması ve kolay soyulabilirliğiyle marka değerini her geçen gün yükseltiyor. Yeni dikimler ve dayanıklı çeşitlerle üretimi güvence altına alıyoruz” dedi.

“Üretimde sürdürülebilirliği hedefliyoruz”

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, coğrafi işaretli Düzce kestanesinin kalıcı bir marka olması için dayanıklı fidanlarla yeni bahçeler kurduklarını belirtti. “Doğru tür seçimi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla üreticilerimizin gelirini artıracak uygulamaları yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.