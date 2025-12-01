Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Aralık Pazartesi için yaptığı hava tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Karaman ve Niğde dışındaki İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Aydın’ın kıyı şeridinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2–4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Sağanak yağış uyarısı
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması önem taşıyor.
1 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KAYSERİ – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ve gece sonrası yağmur ve sağanak yağışlı