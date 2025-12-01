Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Aralık Pazartesi için yaptığı hava tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Karaman ve Niğde dışındaki İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Aydın’ın kıyı şeridinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2–4 derece düşeceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması önem taşıyor.

1 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KAYSERİ – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ve gece sonrası yağmur ve sağanak yağışlı