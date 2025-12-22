Hazırlanan taslağa göre teşvik sistemi, sadece eski aracın hurdaya ayrılmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında geniş ailelere özel finansman destekleri de getiriyor. Sektör temsilcileri, yasanın resmiyet kazanmasıyla birlikte piyasada hareketlilik yaşanacağını ve yerli modellere olan talebin artacağını öngörüyor.

Hurda teşvik yasasında ÖTV indirimi ne kadar olacak? 2025'te ÖTV indirimi, yeni aracın türüne ve motor hacmine göre 70.000 TL - 80.000 TL arasında değişebilir. Elektrikli ve hibrit araçlardaysa indirimler biraz daha yüksek olabilir.

Hurda Teşviki Şartları Neler?

Meclis'e sunulan teklif ve kulis bilgilerine göre, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Düzenlemenin temel şartları şu başlıklar altında toplanıyor:

Yaş Sınırı: Hurdaya ayrılacak aracın 2000 model ve öncesi (25 yaş ve üzeri) olması gerekiyor.

Yerlilik Şartı: Teşvik kapsamında satın alınacak yeni aracın Türkiye'de üretilmiş olması ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı aranıyor.

Tek Seferlik Hak: Vatandaşlar bu ÖTV muafiyeti veya indirim hakkından yalnızca bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

Bertaraf Zorunluluğu: Eski aracın yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilerek trafikten tamamen men edilmesi ve tescil kaydının silinmesi gerekiyor.

Hangi Modeller İndirim Kapsamına Giriyor?

Yeni düzenleme, özellikle Türkiye'de üretim yapan markaların modellerini kapsıyor. Yerlilik oranı kriterine uyan ve teşvikle alınabilecek başlıca modeller şunlar:

Togg: T10X

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Fiorino

Renault: Clio, Megane Sedan (yerlilik oranına göre)

Hyundai: i10, i20, Bayon

Toyota: C-HR (Hibrit)

Ford: Transit, Tourneo Custom

Hurda Teşviki Sonrası Tahmini Fiyat Listesi

Yasanın geçmesiyle birlikte uygulanması beklenen ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında ciddi düşüşlere neden olacak. Mevcut piyasa koşulları ve olası ÖTV indirimi hesaplandığında, popüler modellerin tahmini fiyatları şu şekilde şekilleniyor:

Marka / Model Mevcut Ortalama Fiyat Teşvikli Tahmini Fiyat Fiat Egea Sedan 1.100.000 TL 990.000 - 1.000.000 TL Renault Clio 1.536.000 TL 1.430.000 - 1.450.000 TL Hyundai i10 1.165.000 TL 1.050.000 - 1.090.000 TL Hyundai i20 1.292.000 TL 1.100.000 - 1.110.000 TL Fiat Egea Cross 1.227.000 TL 1.230.000 - 1.250.000 TL Togg T10X V1 1.862.000 TL Özel kredi desteği bekleniyor

Not: Listede yer alan fiyatlar, yasa tasarısındaki ÖTV muafiyet oranlarına ve güncel kur hareketlerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin rakamlar Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından netleşecek. Otomobil fiyatları için de en güncel fiyatlara bakmak gerekir.