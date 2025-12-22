Son Mühür - Başbakan Benjamin Netanyahu, İran’ın son dönemde gerçekleştirdiği “tatbikatların” farkında olduklarını belirterek, Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüleceğini açıkladı.

''Sert bir karşılık verilecektir''

Netanyahu, Kudüs’te Yunanistan ve Kıbrıs liderleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Durumu yakından takip ediyoruz ve gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz” dedi. Netanyahu ayrıca, "İran’a şunu açıkça iletmek istiyorum: İsrail’e karşı herhangi bir eyleme çok sert bir karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan alçakça tehdit

Netanyahu, Yunanistan ve Kıbrıs liderleriyle gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili şunları ifade etti:

"Bakın, biz kimseyle çatışma arayışında değiliz. Tam tersine, istikrar, refah ve barış arıyoruz. Elbette, her bir ülkemizi savunmaya, aynı zamanda deniz yollarını ve uluslararası normlara tabi olan ortak unsurları korumaya kararlıyız. Koalisyonumuzun sınanmamasını umuyoruz. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin.''

Toplantının detayları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs’te bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmenin Batı Kudüs’teki bir otelde düzenlenen İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Önce baş başa görüşen Netanyahu ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmeye her iki ülkenin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı. Görüşmenin ardından Binyamin Netanyahu, Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ortak bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile güvenlik iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.