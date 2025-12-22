Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ünlülere ve medya mensuplarına yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu elde ettiği deliller doğrultusunda gazeteci Emrullah Erdinç, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

Emrullah Erdinç kimdir?

Emrullah Erdinç, 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlamış, ardından Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak görev yapmıştır. 1999 yılında ATV Haber Merkezi’ne katılarak televizyon haberciliğine adım atan Erdinç, daha sonra Sabah gazetesinde “Üstü Çizilmiş Kişiler” başlıklı köşe yazarlığı yapmıştır. Ardından CNN Türk Haber Merkezi’nde polis ve adliye muhabiri olarak çalışmış, 2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Meslek hayatı boyunca Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülen Erdinç, aynı zamanda edebiyat alanında da çalışmalar yapmıştır. Emrullah Erdinç, evli ve bir çocuk babasıdır.