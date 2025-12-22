Son Mühür - Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Umut Evirgen, eşi Alina Boz’un başrolünü üstlendiği “Palamut Zamanı” oyununun gösterimi için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar, Etiler’deki Kütüphane adlı gece kulübünde uyuşturucu kullanıldığını iddia etmişti. Bu ifadelerin ardından narkotik ekipleri, Evirgen’in sahibi olduğu Kütüphane’ye narkotik köpekleriyle birlikte operasyon düzenlemişti.

Umut Evirgen kimdir?

26 Şubat 1990 İstanbul doğumlu Umut Evirgen, üniversite eğitimine yurt dışında başlayarak New York’ta Berkeley College’de işletme alanında lisansını tamamladı. Mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde sinema eğitimi aldı. 2019 yılında çektiği kısa film Fine Dying ile ulusal ve uluslararası festivallere katılan Evirgen, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi Ben Bir Denizim (2020) ile Adana Film Festivali’nin yarışma seçkisine dahil oldu. Sinema kariyerinin yanı sıra magazinsel özel hayatıyla da gündeme gelen Evirgen, yakın dönemde Kimya (2021) ve Annesinin Kuzusu gibi yapımlara imza attı. Aynı zamanda Emirgan’daki ünlü eğlence mekanı La Boom’un sahibidir. Evirgen, Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan’ın da sahibidir.