Son Mühür- e-Devlet mobil uygulamasına eklenen “Şarj İstasyonları” hizmeti kullanıma açıldı. Yeni özellikle birlikte elektrikli araç sahipleri, bulundukları konuma en yakın şarj noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor; istasyonlara ilişkin teknik ve anlık bilgilere tek ekrandan erişebiliyor.

Elektrikli araç sayısı artıyor, altyapı dijitalleşiyor

Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilgi, özellikle yerli otomobil Togg’un yollara çıkmasıyla birlikte ivme kazandı. Araç sayısındaki artış, şarj altyapısının erişilebilirliği ve verimliliğini daha kritik hale getirirken, sürücülerin istasyon bulma ve yönlendirme konusundaki ihtiyaçları da gündeme geldi.

Şarj noktasına ulaşım tek platformda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen yeni hizmetle, farklı şarj ağı uygulamaları arasında geçiş yapma zorunluluğunun azaltılması amaçlanıyor. e-Devlet mobil uygulamasına entegre edilen “Şarj İstasyonları” bölümü sayesinde kullanıcılar, tek bir platform üzerinden en uygun noktayı tespit edebiliyor.

Anlık doluluk ve teknik bilgiler görülebiliyor

Uygulama, yalnızca istasyonların adres ve konum bilgilerini sunmakla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar; istasyonlardaki anlık doluluk durumu, aktif soket sayısı ve şarj altyapısına ilişkin teknik detaylara da erişebiliyor. Böylece sürücülerin istasyona ulaştıklarında soketlerin dolu veya arızalı olması gibi durumlarla karşılaşma olasılığının azalması hedefleniyor.

Sürücüler için zaman ve planlama avantajı

Yeni hizmetin, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuk planlamasını kolaylaştırması ve şarj sürecinde yaşanan belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Yetkililer, dijital entegrasyonun şarj altyapısının daha verimli kullanılmasına da katkı sağlayacağını değerlendiriyor.