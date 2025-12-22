Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrılmıştı. Başkan Saran, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddederek, kendisinin uyuşturucu ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Ela Rümeysa Cebeci mesajları gündeme geldi

Savcılık ifadesi sırasında özellikle Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmaların detayları ön plana çıktı. Saran, mesajlarda geçen ifadelerin filmlerden esinlenilen şakalar olduğunu savundu. Mesajlarda Cebeci Saran'ın talebine "Ben Escobar mıyım?" yanıtını vermişti.

Gazeteci Nedim Şener, ikili arasındaki mesajlaşmaları köşesinde okuyucularla paylaştı. Mesajların tarihleri ve içerikleri şöyle:

31 Mayıs 2025 Mesajlaşmaları

Saran: “Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum, kaç oldun 47 mi 48 mi?”

Cebeci: “Kutlaman yeter, bayramda görüşelim. Nerelerdesin?”

Saran: “Bilmiyorum, kızımdan haber bekliyorum… İstersen yarın akşam benim evde buluşabiliriz, İstanbul’da.”

Cebeci: “Olabilir, doğum günümü kutlayalım. Çok yalnızım.”

Saran: “Tamam, teyitleşiriz. Sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70. Asos’a gidiyorum birazdan, geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, bye bye.”

Cebeci: “Ben Escobar mıyım? Nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yol birkaç dal takılalım.”

Saran: “Tamam, bulurum.”

Cebeci: “Akşam kaçta aldırırsın beni, 21 iyi mi? Arabayla gelmeyeyim, onu içince dağılıyorum.”

Saran: “Çok geç, daha erken.”

Cebeci: “Kaç?”

Saran: “19.00”

Cebeci: “İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi.”

Saran: “Onları da getir, hepinize yeterim.”

Cebeci: “G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim, gideri olanı getiririm.”

Saran: “:)”

2 Haziran 2025 Mesajları

Saran: “Gelgit Ela, nasılsın?”

Cebeci: “Kafam halagüzel, o nasıl bir şeydi!”

Saran: “Kızım, laf dinlemiyorsun ki. Yavaş yavaş diyorum, böyle agresif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun. Bu ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun, neyse.”

6 Temmuz 2025 Mesajları

Cebeci: “E hani ekmiştin… Artık serbest oluyor, yasa tasarısı hazır sana demiştim.”

Başkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mesajlaşmalar ve savcılık ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma süreci ise devam ediyor.