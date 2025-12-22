Son Mühür- 2020 yılında kamuya ait sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Sigorta’nın ardından, benzer bir yapının kamu katılım bankaları için de planlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve kuruluş sürecindeki Halk Katılım Bankası’nın tek çatı altında toplanması değerlendiriliyor.

Türkiye Sigorta modeli örnek alınıyor

Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın birleşmesiyle hayata geçirilen Türkiye Sigorta, geçen 5 yıllık süreçte müşteri sayısını ve kârlılığını artırarak sektörde önemli bir konuma ulaştı. Bu gelişmenin ardından ekonomi yönetiminin, kamu katılım bankaları için de benzer bir birleşme modelini gündemine aldığı belirtiliyor.

Üç banka TVF Çatısı altında toplanabilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre, halen faaliyette bulunan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında hizmete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası’nın söz konusu plana dahil edilmesi öngörülüyor.

Tek banka, yeni isim

Planlanan yapıda, üç kamu katılım bankasının Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleştirilerek yeni bir isimle tek banka olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Kamuoyunda “faizsiz bankacılık” olarak bilinen katılım bankaları, artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacimde yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaştı.

Amaç ölçeği büyütmek

Ekonomi yönetiminin, katılım bankacılığına yönelik artan ilgiyi dikkate alarak bu üç bankayı tek çatı altında toplayıp ölçek ekonomisi yaratmayı ve sektördeki etkinliği artırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Birleşmeye ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.