İddiaların ardından açıklama yapan Defne Samyeli, Garipoğlu’nun evinde katıldığı tek etkinliğin, model Şevval Şahin’in geçen yıl Eylül ayında düzenlenen doğum günü partisi olduğunu açıkladı. Samyeli, söz konusu organizasyonda yasaklı madde kullanımının kesinlikle gerçekleşmediğini vurguladı.

Samyeli, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, partiye kızları Derin ve Deren Talu ile birlikte katıldığını ve etkinlikte Şevval Şahin’in annesi, ablası ile küçük yeğeninin de bulunduğunu belirtti. Kutlamanın tamamen aile ortamında gerçekleştiğini ifade eden Samyeli, organizasyonda profesyonel bir çekim ekibinin de yer aldığını dile getirdi.

Samyeli açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kasım Garipoğlu'nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin'in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. O ortamın, bugün gündeme getirilen yasaklı madde kullanımıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kızlarım Şevval'i modellikten tanırlar, onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval'in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileri ile tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir ekip çekim yaptı. İnstagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim parti ile bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlence olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detayları ile net hatırlıyorum. Zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan'ı kaybettik."