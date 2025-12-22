Son Mühür / Yağmur Daştan - Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasının yanı sıra S Sport, Radyospor, Radyo Music, Radyo Traffic ve Ajansspor gibi önemli yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran güçlü bir medya grubunun sahibi olan Sadettin Saran, son dönemde art arda yaşanan gelişmelerle bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı kamuoyu gündemine oturan Saran, bu kez medya dünyasındaki bayrak değişimiyle konuşulmaya başlandı.

Radyo Televizyon Meslek Birliği’nin (RATEM) 12. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, geçtiğimiz dönemde Sadettin Saran ve Saran Grubu’nun açık destek verdiği ileri sürülen mevcut başkan Aydın Şerbetçioğlu, üyelerden yeterli oyu alamayarak koltuğunu kaybetti. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda RATEM’in yeni başkanı Vedat Gündoğan oldu. Şerbetçioğu seçimde 216 oy aldı; Vedat Gündoğan ise 261 oy alarak değişimi sağladı.

“Desteklemeye devam edeceğiz”

RATEM’de yaşanan seçim süreciyle ilgili Son Mühür’e konuşan Saran Holding Genel Müdür Yardımcısı ve geçmiş dönemde RATEM Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Banu Genç, “Yayıncılık için faydalı olsun, herkes birlik olsun. Yayıncılar kazansın, güzellikler olsun. Ben yönetimde değilim ama her zaman her şekilde desteğimiz her zaman var. Ben hem kişisel olarak destek olacağım hem de firmalarımız adına elimizden ne gelirse destek olacağız” dedi.

Radyo 45’lik’ten sürpriz geri adım

Seçimlerde dikkati çeken bir diğer gelişme ise Radyo 45’lik’in sahibi İsmail Adıyaman’dan geldi. Gitassi Medya Grubu’nun kurucusu ve sahibi olan Adıyaman, son anda aldığı kararla RATEM yönetimine girmeme kararı aldı. Bu sürpriz çekilme, kulislerde bir hayli merak uyandırırken; Adıyaman’ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.