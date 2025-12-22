Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Akdeniz ve Ege’de sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur

Tahminlere göre Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de yağmur ve sağanak yağış görülecek. Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

MGM, Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini bildirdi. Yetkililer, bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Buzlanma, don ve sis bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde sürücülerin tedbirli olması istendi.

Rüzgar ve sıcaklık durumu

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Balıkesir’in kuzeyinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

İstanbul 12°C, Bursa 14°C, Çanakkale 14°C.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu. İç ve güney kesimlerde aralıklı yağış, Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

İzmir 15°C, Muğla 12°C, Denizli 10°C.

Akdeniz:

Batı Akdeniz’de aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Antalya 16°C, Adana 17°C.

İç Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

Ankara 9°C, Konya 6°C, Eskişehir 7°C.

Karadeniz:

Batı ve Orta Karadeniz’de aralıklı yağış, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların gece saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

Samsun 14°C, Trabzon 15°C, Bolu 7°C.

Doğu Anadolu:

Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis görülebilir.

Erzurum 5°C, Kars 3°C.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Gaziantep 11°C, Diyarbakır 12°C.