Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin kamuoyuna vizyon projesi olarak tanıttığı C vitaminli su makineleriyle ilgili soru işaretleri artıyor. Yüzlerce makinenin alındığı, bir kısmının sokaklarda atıl halde bulunduğu belirtilirken, hijyen koşullarının denetlenip denetlenmediği kamuoyunda tartışma konusu oldu.

“C VİTAMİNLİ SU SAĞLIK BAKANLIĞI KRİTERLERİNE UYGUN MU?”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, suya C vitamini eklenmesinin bilimsel ve mevzuata uygunluğunun açıklanmadığını vurguladı. Yeniçırak, “Suda C vitamini olur mu, hangi vitaminler olmalı, bu uygulama Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun mu?” sorularının cevapsız kaldığını söyledi.

“ALTYAPI SORUNLARI VE ATIL MAKİNELER”

Projenin dezavantajlı bölgelerde su ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulduğunu hatırlatan Yeniçırak, altyapı yetersizliği nedeniyle birçok noktada makinelerin faal olmadığını belirtti. “Başından sorunlu bir proje. Yapmış olmak için yapılmış bir uygulama” değerlendirmesinde bulundu.

“MALİYET VE İŞLETME ŞEFFAFLIĞI ÇAĞRISI”

Yeniçırak, makinelerin maliyeti, su bedelinin neye göre belirlendiği ve belediyenin zarar mı kâr mı ettiği konularında şeffaflık talep etti. “Makinalara ne kadar ödendi, bu suyun bedeli nasıl hesaplanıyor, cevap yok” dedi.

“KAYNAK SULARINA DİKKAT ÇEKTİ”

İzmir’de su sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Yeniçırak, Konak’ta çok sayıda doğal su kaynağı bulunduğunu ancak kontrolsüz biçimde dereye ve denize aktarıldığını söyledi. Kahraman Asker Çeşmesi’nin kaynağının Yeşildere’ye yönlendirildiğini belirterek, bunun büyük bir israf olduğunu söyledi.

“İSRAF HARAMDIR” VURGUSU

Su kıtlığının yaşandığı bir dönemde bu israfa göz yumulmasını eleştiren Yeniçırak, Tepecik Mahallesi’ndeki kaynak suyunun da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BAKANLIKLARA İNCELEME ÇAĞRISI

Hijyen, sağlık ve denetim başlıklarında ciddi belirsizlikler olduğunu ifade eden Yeniçırak, Sağlık Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüğü’nü inceleme yapmaya davet etti. “C vitamini makineye nasıl aktarılıyor? Vatandaş neden kandırılıyor?” diyerek projeye sert tepki gösterdi.