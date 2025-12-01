Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla 28 Kasım Cuma günü başlayan 39. Olağan Kurultay, bugün Ankara Arena’da yapılan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle tamamlandı.

Kurultayın üçüncü gününde delegeler, öğleden sonra saat 15.00’te sandık başına gitti. Yaklaşık 4 saat süren oy kullanma işleminin ardından PM ve YDK’nın yeni üyeleri belirlendi.

Özgür Özel tüm geçerli oyları alarak yeniden genel başkan seçildi

Kurultayın ikinci gününde yapılan genel başkanlık seçiminde Özgür Özel tek aday olarak yarıştı.

Toplam 1.357 delegenin oy kullandığı seçimde:

1.333 oy geçerli,

24 oy geçersiz sayıldı.

Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Böylece Özel, son bir yılda üçüncü, son iki yılda dördüncü kez partinin genel başkanı oldu.

Anahtar liste firesiz onaylandı

Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar liste, kurultaydan firesiz şekilde geçti.

Listede mevcut PM’de yer alan 49 isim korunurken, 31 yeni isim daha eklendi.

Kurultay öncesi PM üyeliği için toplam 151 aday başvurmuştu.

CHP Parti Meclisi’nin tam listesi

Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuz Yılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökhan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, M. Gül Çiftçi Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka.

Özgür Özel’in YDK listesi de kabul edildi

Yüksek Disiplin Kurulu’nda yer alacak isimler ise şöyle belirlendi:

Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin.

YDK üyeliği için kurultay öncesi 37 aday başvuru yapmıştı.

CHP’de yeni dönem

Üç gün süren kurultayın ardından CHP’nin hem Parti Meclisi hem de Yüksek Disiplin Kurulu şekillenmiş oldu.

Özgür Özel liderliğinde oluşan yeni kadro, yerel seçim başarılarının ardından partiyi genel seçim hedefine taşıyacak yol haritasını belirleyecek.