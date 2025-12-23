Son Mühür - İller Bankası Anonim Şirketi’nin Ekspertiz Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İller Bankası’nın yayımladığı tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"İller Bankası Anonim Şirketinden:

MADDE 1- 8/9/1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür."

Sigorta ve Disiplin Yönetmeliği de kaldırıldı

İller Bankası Anonim Şirketi, Ekspertiz Yönetmeliği’nin yanı sıra Disiplin Yönetmeliği ve Sigorta Yönetmeliği’ni de yürürlükten kaldırdı. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, söz konusu yönetmelikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu uygulayacak.