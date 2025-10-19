İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar çerçevesinde, tören provası nedeniyle önemli cadde ve güzergahlarda geçici trafik kısıtlamalarına gitti. Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların mağdur olmaması için alternatif yollar kullanıma açıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan kapanmalar

Tören provasının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği tarafından belirlenen trafik düzenlemesi, sabah saat 06.00 itibarıyla uygulamaya konuldu. Bu saatten itibaren sürücüler, kapatılan yollar yerine önceden duyurulan alternatif güzergâhları kullanmaya başladı. Kapanan yolların çevresinde polis ekipleri, olası bir aksaklığı önlemek ve trafiği yönlendirmek amacıyla yoğun bir mesai harcadı.

Vatan caddesi merkezli kısıtlamalar ve kapatılan güzergahlar

Törenlerin geleneksel adresi olan Adnan Menderes Bulvarı (halk arasında bilinen adıyla Vatan Caddesi), provalar süresince trafiğe tamamen kapatıldı. Bu ana arterin her iki yöndeki (gidiş ve geliş) kullanımı engellenirken, D-100 kara yolunun hem kuzey hem de güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na geçişler de durduruldu. Ayrıca, bu ana bulvara bağlantı sağlayan kritik caddeler ve sokaklar da kısıtlama kapsamına alındı. Edirnekapı'dan başlayarak 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile önemli bir ulaşım noktası olan Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu'nun güney istikameti üzerindeki Adnan Menderes Bulvarı girişleri tamamen kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı'na erişim sağlayan Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddeleri de bulvara katılımı engelleyen diğer noktalar oldu.

Sürücüler için alternatif rotalar

İstanbul trafiğinin felç olmasını önlemek ve akışı sürdürebilmek amacıyla Valilik, provaların bitimine kadar kullanılabilecek alternatif yolları detaylıca duyurdu. Sürücüler, kapalı olan ana arterler yerine Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu (E-5) ve O-3 Hal Yolu güzergâhlarını tercih edebilecekler. Emniyet yetkilileri, vatandaşların trafik yoğunluğunu azaltmak ve gecikmeleri önlemek adına, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve belirtilen alternatif güzergahlara uymalarını önemle tavsiye etti. Provaların tamamlanmasının ardından tüm yolların normal trafik akışına açılacağı belirtildi.