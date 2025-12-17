Son Mühür- CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaşanan olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

MSB: Karadeniz üzerinden gelen hava izi takibe alındı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin radarlar tarafından tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu hava izinin rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinden sorumlu Türk F-16’larının alarm reaksiyon görevi kapsamında bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

İHA Ankara semalarında vurularak düşürüldü

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlendi. İHA, Ankara semalarında meskun mahal dışında yer alan emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü.

Olay sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Sivil hava trafiğine geçici durdurma

İHA’nın etkisiz hâle getirildiği saatlerde bölgede sivil havayolu faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na uçakların iniş ve kalkışları bir süre askıya alındı. Hava trafiği, sürecin tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

CHP’den Milli Savunma Bakanı’na soru önergesi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Ankara hava sahasında yaşanan ve hava trafiğinde aksamalara yol açan olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Emre’nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu başlıklar yer aldı:

Müdahale süreci sorgulandı

Önergede, İHA’nın radarlarda ilk tespit edildiği andan etkisiz hâle getirilmesine kadar geçen sürenin ne kadar olduğu soruldu. Bu süreçte erken müdahale kapasitesinin tam anlamıyla işletilip işletilmediğine ilişkin bilgi talep edildi.

İHA’nın aidiyetine ilişkin sorular

Düşürülen insansız hava aracının hangi ülkeye veya kuruma ait olduğunun tespit edilip edilmediği de önergede yer aldı. Böyle bir tespit yapılmış olması hâlinde, ilgili tarafla diplomatik ya da askerî herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı soruldu.

Provokasyon ihtimali değerlendirildi mi?

Karadeniz’deki bölgesel güvenlik risklerine dikkat çekilen önergede, olayın bir “keşif”, “yoklama” ya da “provokasyon” girişimi olma ihtimalinin değerlendirilip değerlendirilmediği yönünde de sorular yöneltildi.

Hava savunma tedbirleri gözden geçirildi mi?

Emre, olayın ardından Ankara hava sahası ile şehirdeki kritik tesislerin korunmasına yönelik mevcut hava savunma ve karşı-İHA tedbirlerinin gözden geçirilip geçirilmediğini ve bu kapsamda bir sonuç raporu hazırlanıp hazırlanmadığını da sordu.

“Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemli”

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yöneltilen soruların yanıtlanmasının Türkiye’nin hava sahası güvenliği ve ulusal savunma politikaları açısından önem taşıdığını belirterek, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MSB’den ikinci açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Aralık Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada da Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan hava izinin tespit edildiğini ve takip edildiğini yineledi. Açıklamada, NATO ve millî kontroldeki F-16’lara alarm reaksiyon görevi verildiği belirtilerek, insansız hava aracının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması amacıyla meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü kaydedildi.