Son Mühür- Siyasetin yoğun gündemi son dönemde ilginç bir anma töreninden yansıyan görüntülerinin tartışmalarına sahne oluyor.

Meclis'in en renkli siyasetçilerinden biri olan ve 2016'da yaşama veda eden Kamer Genç'in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu bir grup CHP'linin ellerinde rakı bardaklarıyla verdiği görüntüler tartışılmaya devam ediyor.

İlk önce, Kılıçdaroğlu'na yakın hesapların ardından da iktidara yakın medyanın paylaşım v haberlerine konu olan etkinliğin beş yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkan olduktan sonra gözlerinden ameliyat olarak gözlük kullanmayı bırakmış olması, gözlüklü Özgür Özel'in geçmişinden gelen bir video ve foto olduğunu kanıtlıyor.



Aile, Veli Ağbaba'yı yalanlamıştı...



Veli Ağbaba'nın gelen tepkilere karşı Kamer Genç'in vasiyeti var yönündeki savunması Genç'in ailesi ve avukatı tarafından yalanlanmıştı.

Benzerine pek rastlanmayacak olayın siyaseti nasıl etkileyeceği konusu gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gündemindeydi.

"Böyle bir olayın çıkacağını nasıl bir siyasetçi düşünmez. Kamer Genç'in ruhuna rakı içiliyor, rakı gönderiliyor.

Akıl, mantık çıkmış. Bunu Kamer Genç'in istemeyeceğine eminim. Ailesi zaten kızıyor.'' hatırlatmasında bulunan Kütahyalı,

''Ben hala yapay zeka olsun istiyorum, inanmak istemiyorum.

CHP yine AK Parti'ye çalıştı. AK Parti propagandası yapayım desen bunu yapamazsın. 2028 sürecinde çok kullanılacak. Sembol argümanlarından biri bu fotoğraf olur" mesajı verdi.