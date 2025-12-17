Son Mühür- CHP'de 13 yıl boyunca oturduğu genel başkanlık koltuğuna veda ettikten sonra aktif siyasetin parçası olmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, DSP'nin başına geçecek iddialarıyla bir kez daha gündemde.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni çalışma ofisinde ziyaret ettiğini belirterek ziyarette Aksakal'ın Kılıçdaroğlu'na DSP'nin başına geç teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.



Kılıçdaroğlu'nun siyasette ağırlığının devam ettiğine dikkat çeken Atik, ''Önder Bey, Sayın Kılıçdaroğlu siyasete devam etmeye niyetiniz varsa gelin DSP'nin başına geçin demiş. Kemal Bey bu teklife teşekkür etmiş. Ama aktif siyaseti düşünmediğini söylemiş. Ne yapacak? DSP'nin başına geçecek mi? Hayır geçmeyecek'' değerlendirmesinde bulunmuştu.



Önder Aksakal'dan Fatih Atik'a yalanlama...



TGRAT Haber'e telefonla bağlanıp Fatih Atik'in iddiasını değerlendiren DSP lideri Önder Aksakal, ''Öncelikle Fatih Atik Bey bu bilgiyi nereden aldığını açıklasa iyi olur.'' diye seslendi.

''Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğim doğru. Biliyorsunuz eşi Selvi hanım ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Kendilerine geçmiş olsun demek için bir ziyarette bulundum.'' diyen Aksakal,

''Fakat, orada yanlış bir bilgi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu değerlendirmek ve DSP'nin başına geçmesi için bir teklift bulunmak gibi bir konu asla ve asla geçmedi. Bu yanlış bir haber. Bu bilgiyi Fatih Artik'e kim verdiyse tamamen hadiseyi manipüle etmiş. DSP 40 senelik geçmişi olan bir parti. Kendi kuraları, kendi ilkeleri var.'' hatırlatmasında bulundu.