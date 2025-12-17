Son Mühür- Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde benzinde yapılan 2 lira 2 kuruşluk indirimin ardından, gece yarısı itibarıyla litre fiyatına 77 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulandı. Son indirimle birlikte benzin fiyatları birçok şehirde geriledi.

Üç büyükşehirde güncel benzin fiyatları

İndirim sonrası pompaya yansıyan fiyatlara göre;

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51 lira 78 kuruş,

Ankara’da 52 lira 63 kuruş,

İzmir’de ise 52 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Motorin fiyatları da güncellendi

Benzindeki indirime paralel olarak motorin fiyatlarında da mevcut seviyeler dikkat çekti. Buna göre;

İstanbul’da motorin 53 lira 18 kuruş,

Ankara’da 54 lira 19 kuruş,

İzmir’de 54 lira 56 kuruş,

Adana’da ise benzin 53 lira 53 kuruş, motorin 55 lira 11 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimler esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Ortaya çıkan maliyetler doğrultusunda dağıtım şirketleri fiyatları belirlerken, rekabet koşulları nedeniyle şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar oluşabiliyor.

EPGİS’ten fiyat açıklamalarına ara

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri kamuoyuna duyuran tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından sendika, devam eden dava süreci sonuçlanana kadar fiyat değişimlerini paylaşmama kararı aldığını açıklamıştı. Bu nedenle son indirimler resmi bir duyuru yapılmadan pompaya yansıdı.