Son Mühür/ Osman Günden- Ankara’da derinleşen ekonomik kriz, barınma sorununu her geçen gün daha görünür hale getiriyor.

Emekli, işsiz ve dar gelirli vatandaşların, kira ödeyemedikleri için Başkent’in merkezinde insan onuruna yakışmayan koşullarda yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Ulus çevresinde, tuvaleti dahi bulunmayan, “kibrit kutusu” büyüklüğündeki odalarda kalan emeklilerin yanı sıra, bazı vatandaşların da Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gecelerini geçirdiği öğrenildi.

Kira yok, pansiyon yok: Çare otogar oldu

Geçim sıkıntısı nedeniyle ev tutamayan, pansiyon ücretlerini karşılayamayan çok sayıda vatandaş, AŞTİ’yi geçici barınma alanı olarak kullanıyor.

Terminalde konaklayanlar arasında emeklilerin, işsizlerin ve asgari gelirle yaşam mücadelesi veren yurttaşların yanı sıra, şiddet gördüğü eşinden kaçmak zorunda kalan bir kadının da bulunduğu tespit edildi.

Ulus’ta insanlık dışı koşullar

Barınacak yer bulamayan emeklilerin, Ulus çevresinde oldukça eski, bakımsız ve sağlıksız odalarda kaldığı belirtildi.

Tuvaleti olmayan, ısıtma ve temel yaşam koşullarından yoksun bu alanların, artan yoksulluğun kent merkezindeki en çarpıcı göstergelerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye girdi

Yaşanan durumun kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), AŞTİ’de barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Belediye, terminalde düzenli saha çalışması yürütüldüğünü ve tespit edilen vatandaşların barınma evlerine yerleştirildiğini duyurdu.

“Her gün düzenli saha çalışması yürütülüyor”

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; AŞTİ’de zabıta ekiplerimiz, AŞTİ güvenliği ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından her gün düzenli saha çalışması yürütülmektedir.

Terminalde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız tespit edilmekte; isteyen tüm vatandaşlarımız belediyemize ait barınma evlerine yerleştirilmektedir.”

Son bir haftada 11 kişi barınma evlerine yerleştirildi

Belediye açıklamasında, yalnızca son bir hafta içinde AŞTİ’de barınma ihtiyacı olduğu belirlenen 11 vatandaşın barınma evlerine yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak bazı vatandaşların, yapılan yönlendirmelere rağmen barınma evlerine gitmek istemediği de vurgulandı.

Tüm temel ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor

ABB, barınma evlerinde kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılandığını belirterek şu bilgilere yer verdi:

“Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın; konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet, sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.”