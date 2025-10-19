İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi ciddi suçlamaları içeriyor. Bu kapsamda aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu toplam yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, kararda adı geçen şahıslardan beşi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar adliyede: Tutuklama ve ev hapsi kararları

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen beş şüpheli hakkında kritik kararlar alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın ciddiyeti ve delil durumu dikkate alınarak üç şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Bu isimler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu oldu. Öte yandan, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel adlı iki şüpheli ise ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Firari durumda olan Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte kararda adı geçen diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın odağındaki suçlamalar ve şirket operasyonları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca başlatılan bu titiz soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" fiilini de kapsayarak derinleştirildi. Soruşturmanın merkezinde, Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin şikayeti bulunuyor. Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin, adı geçen şirketin haciz riskiyle karşı karşıya kalmasından faydalandıkları ve 2019 yılı ve sonrasında kendi yönetimlerindeki şirketler üzerinden firmayı borçlandırdıkları tespit edildi. Bu borçlandırma işlemlerinde fahiş faiz oranlarıyla kazanç sağlandığı iddia ediliyor.

Bodrum'daki lüks otel işletmesine TMSF kayyumu atandı

Soruşturmanın mali boyutunda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, şirketin Muğla Bodrum'daki önemli bir turizm varlığı olan The Plaza Bodrum oteli üzerindeki üst hakkının şüpheliler tarafından devralınması oldu. Deliller, otelin bu devrin ardından Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı tarafından birlikte işletildiğini ortaya koydu. Bu durum üzerine, Sulh Ceza Hakimliği önemli bir tedbir kararına imza attı. Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu tespit edilen The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'deki şirket ortaklık paylarına el konulmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.’ye de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması kararlaştırıldı. Bu kararlar, suçtan elde edildiği iddia edilen mal varlıklarının korunması ve soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesi amacıyla alındı. Tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerin savunmaları ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak yeni deliller merakla bekleniyor.