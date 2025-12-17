Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in ''İBB Borsası'' oluştuğuna dair iddialarını doğrulayan bir gelişme yaşandı.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre 369 istasyonu bulunan TECO Petrolleri'nin sahibi İzmirli iş insanı Sarp Yalçınkaya, 8 milyon dolar dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Mayıs ayında gözaltına alınmıştı...



Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta başlayan soruşturma rüzgarının üçüncü dalgasında gözaltına alınan Sarp Yalçınkaya, tam altı kez etkin pişmanlık için başvurmasına rağmen açıklamaları savcılık tarafından yeterli bulunmadığı için serbest bırakılmamıştı.

10 milyon dolardan 8 milyon dolara...



Tutuklanmasının ardından kendisine ulaşan Ç.S. ve K.S. isimli kişilerin 10 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağını söylediğini belirten Yalçınkaya'nın pazarlıkla b u rakamı 8 milyon dolara indirdiği ve sonrasında da şahsi hesabından E.Kuyumculuk hesabına yaklaşık 300 milyon lira tutan 8 milyon dolarlık para transferinin yapıldığını söylediği öğrenildi.

Benim gibi başkaları da dolandırıldı...



Şikayet dilekçesinde parayı vermesine rağmen serbest bırakılmadığı için dolandırıldığını belirten Sarp Yalçınkaya'nın, gönderdiği paranın iade edilmesini istemesine rağmen bunun gerçekleşmediği bilgisini paylaştığı belirtiliyor.

Yalçınkaya'nın kendisini dolandırdığını söylediği kişilerin benzer söylemlerle başka insanları da dolandırdığını söylediği öğrenildi.

Mücahit Birinci istifa etmek zorunda kalmıştı...



Özgür Özel'in İBB Borsası var iddiasının ardından ismi gündeme gelen AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci söz konusu iddiaların ardından partisinden istifa etmişti.