Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak Salı tarihli tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir’in kuzey ve batı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güneyinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Peş peşe uyarılar yapıldı

Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunduğu için ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi olduğu bildirildi. 6 Ocak 2026 Hava durumu MARMARA BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutlu İZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutlu HATAY 13°C – Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutlu KONYA 13°C – Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurlu DÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu SİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutlu RİZE 16°C – Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutlu TRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutlu KARS -5°C – Parçalı ve az bulutlu MALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutlu VAN 4°C – Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutlu MARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu