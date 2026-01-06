Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak Salı tarihli tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir’in kuzey ve batı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güneyinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
Peş peşe uyarılar yapıldı
Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunduğu için ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi olduğu bildirildi.
6 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurlu
DÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 4°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu