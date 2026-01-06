Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak Salı tarihli tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir’in kuzey ve batı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güneyinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Peş peşe uyarılar yapıldı

Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunduğu için ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi olduğu bildirildi.

6 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 18°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 11°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C – Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 6°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney kesimleri yağmurlu

DÜZCE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 9°C – Parçalı ve az bulutlu

RİZE 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -2°C – Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C – Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN 0°C – Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR -2°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C – Parçalı ve az bulutlu

