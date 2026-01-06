Söz konusu "suikast" ve "yaralanma" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, resmi makamların açıklamaları ve ortaya çıkan güncel görüntülerle kanıtlandı. Dezenformasyon içerikli paylaşımların hızla yayılması üzerine yetkililer harekete geçerek, Şara'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevinin başında olduğunu belgeleyen verileri kamuoyu ile paylaştı.

Ahmet Şara Öldü mü? Büyükelçi Yılmaz'dan Görüntülü Yalanlama

İddiaların asılsız olduğunu ortaya koyan en somut açıklama, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan geldi. Büyükelçi Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çekti. Yılmaz, "Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara son noktayı koydu.

Suriye'deki yerel haber kaynakları da Cumhurbaşkanı Şara'nın Şam'ın merkezi noktalarından biri olan Mezzeh bölgesinde gezinti yaptığına dair görüntüleri doğruladı. Ayrıca Anadolu Ajansı (AA) bölge muhabirleri, Şara'nın alışveriş yaptığı marketin çalışanlarıyla görüşerek görüntülerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit etti.

Hastane Fotoğrafı 2020 Yılına Ait Çıktı

Ahmed Şara'nın hastanede tedavi gördüğünü iddia eden hesapların kanıt olarak sunduğu fotoğrafın ise dijital düzenleme (montaj) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medyada dolaşıma sokulan hasta yatağındaki kişi görselinin 2020 yılında çekildiği belirlendi. Orijinal fotoğrafın, o dönem koronavirüs tedavisi gören farklı bir hastaya ait olduğu ve üzerinde oynama yapılarak servis edildiği anlaşıldı.

Tüm bu bulgular ışığında; Ahmed Şara'nın suikasta uğradığı, yaralandığı veya Türkiye'de tedavi gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kesinleşti.