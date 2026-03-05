Son Mühür- Ortadoğu’da İsrail ve ABD ile İran arasında başlayan çatışmalar bölgedeki tansiyonu her geçen gün artırırken, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı.

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Olay sonrası NATO’dan ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Türkiye’ye yönelen balistik mühimmat havada imha edildi

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim hızla tırmanırken, İran’ın gerçekleştirdiği misillemeler dikkat çekiyor.

Dün İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edildi.

Söz konusu füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bu gelişme, Türkiye’nin NATO üyesi olması nedeniyle uluslararası güvenlik açısından da önemli bir başlık haline geldi.

NATO’ya “5. madde devreye girer mi?” sorusu

Olayın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye, yaşanan gelişmenin NATO’nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeyi tetikleyip tetiklemeyeceği soruldu.

Rutte, Türkiye’de bir füzenin düşürülmesinin ciddi bir gelişme olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu ciddi bir olay ancak şu anda 5. madde gündemde değil ve kimse bunu konuşmuyor. Rakiplerimiz NATO’nun ne kadar güçlü ve tetikte olduğunu görmüş oldu. NATO hava ve füze savunması bu tehdidi etkisiz hale getirdi.”

Rutte ayrıca NATO’nun bölgedeki gelişmeler nedeniyle son günlerde daha yüksek teyakkuz seviyesinde olduğunu vurguladı.

MSB: “Türkiye hava sahasını koruma konusunda kararlı”

Konuya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Aktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmektedir.

Bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımımız sürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımız saklıdır.”

Bakanlık ayrıca gelişmelerin NATO ve müttefik ülkelerle yakın koordinasyon içinde takip edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı da açıklama yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen mühimmat hakkında bilgi sahibi olduklarını açıkladı.

Hegseth, yaşanan olayın NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını devreye sokacak bir durum oluşturmadığını belirterek, “Bu olayın NATO’nun 5. maddesini tetikleyeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.