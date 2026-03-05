Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile devam eden savaş sürecinde Kürt liderlerle temas kurduğu ve açık bir mesaj verdiği öne sürüldü. Trump’ın Kürt liderlere “Bir taraf seçmek zorundasınız” diyerek “Ya ABD ve İsrail’in yanında olun ya da İran’ın” mesajını ilettiği iddia edildi.

Temaslar sürüyor

Washington Post’un haberine göre Trump yönetimi, İran’a yönelik askeri baskıyı artırmak amacıyla Irak ve İran’daki Kürt gruplarla temaslarını sürdürüyor. ABD’nin hedefinin, İran’ın batısındaki Kürt bölgelerinde yeni bir baskı hattı oluşturarak Tahran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı artırmak olduğu ifade ediliyor.

Kürt liderler endişeli

Haberde, ABD’nin Kürt gruplara İran’a karşı yürütülecek operasyonlarda rol almaları yönünde mesaj verdiği aktarıldı. Trump’ın, İranlı Kürt grupların Batı İran’daki bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışması halinde ABD’nin hava koruması ve çeşitli destekler sağlayabileceğini teklif ettiği ifade edildi. Ancak Kürt liderlerin bu çağrıya temkinli yaklaştığı ve böyle bir adımın İran’ın sert bir misillemesine yol açabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

Muhalif gruplar farklı düşünüyor

Irak’taki bazı yetkililer, topraklarının İran’a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulundu. İranlı Kürt muhalif grupların ise ABD’nin desteğiyle İran içinde operasyon düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre Washington’un Kürt gruplarla kurduğu bu temaslar Orta Doğu’daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebilir. Böyle bir adımın yalnızca İran’ı değil, Irak, Türkiye ve Suriye’yi de etkileyebilecek yeni bir gerilim hattı yaratabileceği belirtiliyor.