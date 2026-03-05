Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından Tahran’ın misilleme yapmasıyla Orta Doğu adeta bir ateş çemberine döndü. İran’ın Körfez’deki ABD üslerini hedef alması bölgede güvenlik endişelerini artırırken, bu durum turizm sektörüne de yansıdı.
Doluluk oranlarında sert düşüş
İran’ın füze saldırıları sonrası Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptalleri hız kazandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde yer alan ve normalde aylar öncesinden dolan otellerde doluluk oranları yüzde 20’nin altına geriledi.
68 Euro'ya kadar indir
GZT’nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin lüks yaşamı ve turizm merkeziyle öne çıkan Dubai’de, savaşın etkisiyle lüks otel fiyatları sert şekilde düştü. Savaş öncesinde gecelik konaklama ücretleri 400 eurodan başlarken, fiyatlar yüzde 83 oranında gerileyerek 68 euroya kadar indi.
Turizme savaş darbesi
Sektör temsilcileri, güvenlik endişelerinin bölgedeki turizmi ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Özellikle Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptallerin arttığı, otellerin ise doluluk oranlarını koruyabilmek için fiyatları düşürmek zorunda kaldığı ifade edildi.