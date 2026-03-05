İran’ın füze saldırıları sonrası Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptalleri hız kazandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde yer alan ve normalde aylar öncesinden dolan otellerde doluluk oranları yüzde 20’nin altına geriledi.

GZT’nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin lüks yaşamı ve turizm merkeziyle öne çıkan Dubai’de, savaşın etkisiyle lüks otel fiyatları sert şekilde düştü. Savaş öncesinde gecelik konaklama ücretleri 400 eurodan başlarken, fiyatlar yüzde 83 oranında gerileyerek 68 euroya kadar indi.

Turizme savaş darbesi