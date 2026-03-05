Son Mühür- İran sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonucu havalimanı çevresinde hasar meydana gelirken iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından Azerbaycan’da güvenlik alarmı verildi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

Aliyev: "Azerbaycan’a karşı terör eylemi gerçekleştirildi"

Toplantının ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini savunarak sert açıklamalarda bulundu.

Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı, Azerbaycan devletine karşı terör eylemi gerçekleştirilmiştir.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin toprakları İran devleti tarafından insansız hava araçlarıyla ateş altına alınmıştır.” Aliyev, saldırının sivil hedefleri hedef aldığını vurguladı.

“İnsansız hava araçlarının hedefleri sivil tesislerdi. Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, terminal binası, okul ve diğer sivil noktalar İran tarafından alçakça ateşe maruz kalmıştır.”

İran’dan açıklama ve özür talebi

Azerbaycan yönetimi saldırının ardından İran’dan resmi açıklama beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan devleti bu çirkin terör eylemini kararlılıkla kınıyor.

Bu eylemi gerçekleştirenlerin derhal hesap vermesi gerekmektedir. İran yetkilileri Azerbaycan tarafına açıklama yapmalı, özür dilemeli ve bu saldırıyı gerçekleştirenler cezai sorumluluğa çekilmelidir.”

Tahran Büyükelçiliği saldırısını hatırlattı

Aliyev konuşmasında İran ile daha önce yaşanan gerilimleri de gündeme getirerek Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

Aliyev şu ifadeleri kullandı: “Bu ilk kez değil ki İran devleti Azerbaycan’a ve Azerbaycanlılara karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor. Bir süre önce Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliği de terör saldırısına uğramıştı.”

Söz konusu saldırıda bir Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlatan Aliyev, saldırganın İran özel servisleri tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

“Büyükelçiliğe saldıran kişi İran özel servisleri tarafından talimatlandırılmış ve Azerbaycan vatandaşlarına karşı kanlı bir terör eylemi gerçekleştirmiştir.”

Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Aliyev, saldırının ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli talimatların verildiğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Aliyev bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Bu sefer de cevap aynı olacak. Azerbaycan’a karşı gerçekleştirilen bu asılsız terör eylemi ve saldırıyla asla barışmayacağız. Silahlı kuvvetlerimize karşılık önlemlerinin hazırlanması ve uygulanması için talimat verilmiştir.”

İran’a sert uyarı: “Gücümüzü sınamasınlar”

Aliyev açıklamasında İran’a yönelik sert mesajlar da verdi. “Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Gücümüzü sınamasınlar.

Gücümüzü sınamak isteyenlerin başı ‘Demir Yumruk’ ile parçalanır.” Aliyev, yaşanan saldırının sonuçlarının olacağını da sözlerine ekledi.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Saldırının ardından Azerbaycan yönetimi diplomatik adımlar da attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın Bakü Büyükelçisi’nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.

Toplantıda ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve sınır birliklerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği bildirildi. Aliyev, süreç hakkında Azerbaycan halkına düzenli olarak bilgi verileceğini de sözlerine ekledi.