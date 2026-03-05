Son Mühür- Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve kamuoyunda “çirkin dava” olarak anılan dosyada mahkeme kararını verdi.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ön ödeme işleminin yapılmış olması nedeniyle dosyanın düşürülmesine hükmedildi.

Ön ödeme talebi gündeme gelmişti

Davanın önceki celsesinde İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin suç unsuru taşımadığını savundu. Buna rağmen mevzuatta yer alan ön ödeme bedelinin yatırıldığını belirten Polat, bu nedenle davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı da ön ödemenin yatırıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmayı 5 Mart tarihine ertelemişti.

Mahkeme kararını açıkladı

Bugün görülen ikinci duruşmada kararını açıklayan mahkeme, ön ödeme hükümlerinin yerine getirilmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece dosya esasa girilmeden kapatılmış oldu.

İddianamede yer alan suçlama

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre İmamoğlu’nun bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e yönelik “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede, bu sözler nedeniyle İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanması da istendi.

Mahkemenin ön ödeme hükümlerini uygulamasıyla birlikte dosya esastan incelenmeden sonuçlandırıldı ve dava düşmüş oldu.