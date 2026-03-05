Dünyanın en yoğun hava koridorlarından biri olan Körfez bölgesinde Flightradar24 verileri endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. BAE, Katar, Kuveyt, İsrail, Bahreyn, Irak ve Ürdün hava sahaları neredeyse boş kaldı. Körfez bölgesindeki 7 ana havalimanında şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptal edildi ve bu durum 1 milyondan fazla yolcuyu doğrudan etkiledi.

Emirates ve Katar Hava Yolları ne durumda?

Emirates Hava Yolları, hava sahasının kapalı olması nedeniyle Dubai'den planlanan tüm seferlerini askıya almıştı. Şirket, yalnızca 3-4 Mart tarihlerinde mahsur kalan yolcuların tahliyesi ve kargo taşımacılığı için sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirdi. Katar Hava Yolları da ülke hava sahasının kapalı olması gerekçesiyle Doha Hamad Havalimanı'ndan yapılan tüm operasyonları durdurdu. Etihad Airways ise Abu Dabi çıkışlı seferleri askıya aldığını duyurdu.

Dubai'de sınırlı uçuşlar yeniden başladı

Dubai hükümeti, havalimanlarının güvenliğini sağladıktan sonra sınırlı sayıda uçuşun yeniden başlatılacağını açıkladı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu da Emirates ve Etihad seferlerinin kademeli olarak yeniden başlayacağı bilgisini aktardı. Ancak bu, hava trafiğinin tamamen normale döndüğü anlamına gelmiyor. Yetkililer, yolcuların hava yolu şirketlerinden resmi bilgi almadan havalimanına gitmemelerini tavsiye ediyor.

Türkiye'den Orta Doğu uçuşlarının durumu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre THY, AJet ve Pegasus'un İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Pegasus, İran uçuşlarını 12 Mart'a kadar gerçekleştirmeyeceğini ayrıca duyurdu. Lufthansa da Dubai uçuşlarını askıya alırken, Tel Aviv, Beyrut ve Tahran seferlerini 8 Mart'a kadar durdurdu.

BAE mahsur kalan yolculara sahip çıkıyor

BAE yönetimi, ülkede mahsur kalan on binlerce yolcunun yiyecek ve konaklama masraflarını karşılayacağını duyurdu. Bazı ülkeler de vatandaşlarını bölgeden tahliye etmek için askeri veya charter uçuş seçeneklerini değerlendiriyor. Kanada, BAE, Katar, Irak ve Kuveyt'e seyahat edilmemesini tavsiye ederken, İngiltere bölgedeki vatandaşlarından konsolosluk sistemine kaydolmalarını istedi.

Seyahat uzmanları, uçuş iptali yaşayan yolcuların alternatif sefer veya ücret iadesi haklarını kullanabileceğini hatırlatıyor. Ancak savaş ve çatışma kaynaklı iptallerin birçok seyahat sigortası poliçesinde teminat dışı tutulduğuna dikkat çekiliyor. Bölgedeki belirsizlik sürerken hava trafiğinin tamamen normale dönüşüne ilişkin resmi bir takvim henüz verilmedi.